Москва30 окт Вести.Саммит Россия-Африка подразумевает отдельную работу нашей страны с каждой из африканских стран. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о том, почему в ходе саммита Россия-Африка президенту России Владимиру Путину важно провести двусторонние переговоры именно с каждой страной.

Потому что мы говорим "Россия-Африка", но подразумеваем Россия — каждая отдельная страна Африки. Каждая отдельная страна Африки открывает новые возможности и разные возможности для сотрудничества, и поэтому их надо прорабатывать. И с каждой страной нас связывает достаточно богатая история, которая еще со времен Советского Союза идет, поэтому это нужно все развивать, поддерживать и выводить действительно на взаимовыгодную основу. Тем более, что с той стороны тоже идет достаточно живой интерес сказал Песков

Третий саммит Россия — Африка прошел 28–29 октября 2026 года в Москве. Мероприятие под девизом "За мир, безопасность и развитие" собрало делегации 48 африканских стран, более 20 из которых возглавляли главы государств.

В центре повестки стояли вопросы продовольственной безопасности, расчетов в нацвалютах, энергетики и внедрения ИИ. По итогам стороны утвердили масштабный план совместных действий на 2027–2029 годы и итоговую декларацию. 30 октября глава российского государства продолжил общение с африканскими лидерами в формате встреч один-на-один.

Ранее Песков заявил журналистам, что Владимир Путин открыт к контактам с лидерами любых стран ради мирного урегулирования украинского конфликта.