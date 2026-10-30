Песков заявил, что Путин открыт к контактам для выхода на мирное урегулирование

Песков: Путин открыт к контактам со всеми лидерами ради мирного урегулирования Песков заявил, что Путин открыт к контактам для выхода на мирное урегулирование

Москва30 окт Вести.Президент России Владимир Путин открыт к контактам с зарубежными лидерами, если они направлены на поиск мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты задали официальному представителю Кремля вопрос о том, планируются ли телефонные переговоры Путина с представителями стран Европы.

Президент Путин открыт к контактам со всеми в интересах дела, в интересах выхода на мирный трек урегулирования украинской проблемы. Он был открыт, есть открыт и будет оставаться открытым для этих контактов сказал Песков

27 октября Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Российский лидер изложил собеседникам свою оценку ситуации в зоне украинского конфликта, а также указал на его первопричины. Помимо этого стороны обсудили вопросы безопасности в Балтийском регионе и на севере Европы.

Как уточняли в администрации Стубба, президент Финляндии и премьер Норвегии участвовали в разговоре как руководители своих государств, а не как представители всей Европы.