Песков назвал хорошим для Зеленского предложение Лукашенко по поездке в Москву

Песков назвал хорошим для Зеленского предложение Лукашенко Песков назвал хорошим для Зеленского предложение Лукашенко по поездке в Москву

Москва25 ноя Вести.Предоложение белорусского лидера Александра Лукашенко быть гарантом безопасности для главы киевского режима Владимира Зеленского в случае поездки последнего в Москву является хорошим. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков журналистам.

По заявлению Пескова, президент Белоруссии неоднократно говорил о своей готовности оказывать посильные содействия урегулированию украинского конфликта.

И, кстати, очень хорошее предложение для Зеленского. Но, как мы знаем, оно ему не понравилось сказал официальный представитель Кремля

24 ноября Лукашенко в интервью французскому изданию Le Point предложил себя гарантом безопасности для Зеленского, заявив, что мог бы сесть с ним в самолет и прилететь в Москву.