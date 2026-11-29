Песков про слова главы МИД ФРГ об РФ: они говорят о глубокой безграмотности

Песков назвал проявлением "глубокой безграмотности" слова главы МИД ФРГ об РФ Песков про слова главы МИД ФРГ об РФ: они говорят о глубокой безграмотности

Москва29 ноя Вести.Высказывания главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, если они соответствуют действительности, являются проявлением глубокой безграмотности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Вадефуль заявил 24 ноября, что "мир и стабильность в Европе будут только в противостоянии с Россией, а не с Россией". По словам чиновника, это "трезвый анализ".

Я надеюсь, что это как-то вырвано из контекста и переврано. Ибо, если это действительно соответствует действительности, то это говорит о глубокой безграмотности того, кто произнес эти фразы отметил Песков

Ранее Вадефуль также заявил, что Европа в настоящее время не находится в состоянии мира, хотя угроза безопасности стран НАТО исходит не только от России.