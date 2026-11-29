Ушаков задался вопросом о трезвости главы МИД ФРГ на фоне его заявлений об РФ

Ушаков усомнился в трезвости главы МИД ФРГ после его заявления о России Ушаков задался вопросом о трезвости главы МИД ФРГ на фоне его заявлений об РФ

Москва29 ноя Вести."Трезвый анализ" главы МИД ФРГ о том, что стабильность в Европе возможна только в противостоянии с Россией, наводит на вопрос, в трезвом ли состоянии были сказаны такие слова. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил 24 ноября, что "мир и стабильность в Европе будут только в противостоянии с Россией, а не с Россией", и назвал свое мнение "трезвым анализом".

Тут можно спросить, а в трезвом ли состоянии это было сказано. Я не знаю - по крайней мере, от министра иностранных дел такие высказывания слышать, по крайней мере, необычно отметил Ушаков

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Вадефуля о том, что Россия должны вернуть Крым, призвала министра иностранных дел Германии учить историю, право и закон Божий.