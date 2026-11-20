Москва20 ноя Вести.Ядерный чемоданчик, на который обратили внимание представители прессы во время визита президента России Владимира Путина в Китай, стал поводом для громких заголовков в тех СМИ, которые никогда не видели российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков уточнил, что этот кейс сопровождает его повсеместно.

Ядерный чемоданчик сделал заголовки, видимо, тем, кто первый раз видел президента. Ядерный чемоданчик с ним всю жизнь летает и не делает никаких заголовков. Это просто какой-то неопытный журналист поставил отметил он

Ранее китайские пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие черного портфеля у телохранителя президента России во время его поездки в Китай. Позже автор ИС "Вести" Евгений Попов уточнил, что ядерный чемоданчик был доставлен на саммит АТЭС.