Москва19 нояВести.Президент Владимир Путин в первый день саммита АТЭС, который проходит в Шэньчжэне, не общался с американским предпринимателем Илоном Маском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Нет. Его не виделиприводит ТАСС слова Пескова
При этом Путин смог пообщаться с американским экономистом Джеффри Саксом.
Сакс заявил, что для него стало большим удовольствием поделиться с Путиным мыслями о новой архитектуре безопасности в Европе.
Агентство Reuters написало, что Маск сопровождает президента США Дональда Трампа во время его поездки в Китай на саммит АТЭС.