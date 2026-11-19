Песков: Путин не беседовал в Шэньчжэне с Маском

Песков: Путин в первый день саммита АТЭС не беседовал с Маском Песков: Путин не беседовал в Шэньчжэне с Маском

Москва19 ноя Вести.Президент Владимир Путин в первый день саммита АТЭС, который проходит в Шэньчжэне, не общался с американским предпринимателем Илоном Маском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Нет. Его не видели приводит ТАСС слова Пескова

При этом Путин смог пообщаться с американским экономистом Джеффри Саксом.

Сакс заявил, что для него стало большим удовольствием поделиться с Путиным мыслями о новой архитектуре безопасности в Европе.

Агентство Reuters написало, что Маск сопровождает президента США Дональда Трампа во время его поездки в Китай на саммит АТЭС.