Москва29 октВести.У главы российского государства Владимира Путина феноменальная работоспособность, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков газете "Известия".
Он прокомментировал насыщенный график Путина в рамках саммита Россия-Африка.
А это феноменальная работоспособность. Поэтому он и президент Российской Федерациисказал Песков
Он отметил, что сотрудники пресс-службы стараются соответствовать уровню президента.
По словам пресс-секретаря Путина, российский лидер "говорит и думает гораздо больше" других.
В среду вечером Путин провел в Кремле прием для участников саммита Россия — Африка. Ранее в среду он выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума в рамках саммита.