Москва29 окт Вести.У главы российского государства Владимира Путина феноменальная работоспособность, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков газете "Известия".

Он прокомментировал насыщенный график Путина в рамках саммита Россия-Африка.

А это феноменальная работоспособность. Поэтому он и президент Российской Федерации сказал Песков

Он отметил, что сотрудники пресс-службы стараются соответствовать уровню президента.

По словам пресс-секретаря Путина, российский лидер "говорит и думает гораздо больше" других.

В среду вечером Путин провел в Кремле прием для участников саммита Россия — Африка. Ранее в среду он выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума в рамках саммита.