Песков: больничный Набиуллиной не должен быть поводом для теорий заговора

Песков: отсутствие Набиуллиной на публике не повод для теории заговоров Песков: больничный Набиуллиной не должен быть поводом для теорий заговора

Москва11 июн Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что больничный председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной не должен быть "поводом для теорий заговора".

Он подчеркнул, что считает неправильным обсуждать здоровье Набиуллиной.

Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для каких-то теорий заговора сказал Песков журналистам

Он пожелал председателю ЦБ скорейшего выздоровления.

Третьего июня появилась информация, что Набиуллину исключили из списка спикеров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). А после этого она не смогла принять участие в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), так как была на больничном.