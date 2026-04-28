Песков переадресовал в МО РФ вопрос об "Африканском корпусе" в Мали Песков: численность "Африканского корпуса" в Мали - тема Минобороны РФ

Москва28 апр Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос о численности российского "Африканского корпуса" в Мали, переадресовав его в Минобороны..

Что касается "Африканского корпуса", это тема министерства обороны, и я рекомендую вам обратить ваши вопросы в это ведомство сказал пресс-секретарь президента

Песков также высказался за скорое возвращение ситуации в Мали в "мирное, стабильное русло".

Ранее армия Мали сообщила, что в ряде населенных пунктов страны произошли бои между военнослужащими и радикальными исламистами. При нападении исламистов был убит министр обороны Мали Садио Камара и некоторые члены его семьи. Оборону президентского дворца организовали бойцы Африканского корпуса и предотвратили "сирийский сценарий".