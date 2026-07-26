Песков: Путин и Орбан никогда не вели переговоры на русском языке Песков прокомментировал русскую цитату Орбана из Чернышевского

Москва26 июл Вести.Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не проводили переговоры на русском языке — общение лидеров всегда строилось через переводчиков. Об этом "Российской газете" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Орбан, описывая текущую политическую ситуацию в Венгрии, процитировал на русском языке название знаменитого романа Николая Чернышевского "Что делать?". Комментируя этот эпизод, Песков выразил мнение, что Орбан просто привел известное выражение как образованный человек.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в рамках официальных двусторонних встреч политики никогда не общались на русском напрямую.