В Кремле надеются на продолжение очного диалога с американскими переговорщиками

Песков: РФ и США по рабочим каналам продолжают диалог по конфликту на Украине В Кремле надеются на продолжение очного диалога с американскими переговорщиками

Москва23 июл Вести.Россия надеется, что когда американские переговорщики станут посвободнее, очное общение с ними будет продолжено. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами и надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение отметил представитель Кремля

Однако, по его словам, несмотря на наличие контактов, говорить о какой-то новой динамике в украинском урегулировании или новом ускорении сейчас не приходится.

Он добавил, что Россия остается открытой для переговорного процесса, но в условиях, когда киевский режим и далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, она продолжает специальную военную операцию.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.