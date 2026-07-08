Песков: РФ надеется, что Анкара повлияет на Киев в вопросе атак на энергообъекты

Песков: РФ рассчитывает, что Турция предостережет Киев от атак по энергообъектам Песков: РФ надеется, что Анкара повлияет на Киев в вопросе атак на энергообъекты

Москва8 июл Вести.Российская сторона рассчитывает, что Турция и другие страны смогут повлиять на Украину, чтобы предостеречь ее от ударов по международной энергетической инфраструктуре. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим демонстрирует постоянную склонность к терактам против объектов международной энергосистемы.

Принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность таких атак. Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое влияние для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий сказал Песков

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва не раз обращала внимание Анкары на постоянные попытки Киева атаковать объекты энергетической инфраструктуры, в том числе "Голубой поток" и "Турецкий поток".

Продолжающиеся атаки ВСУ на объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) способны привести к настоящей катастрофе регионального масштаба, отмечал ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев.