Москва8 июлВести.Российская сторона рассчитывает, что Турция и другие страны смогут повлиять на Украину, чтобы предостеречь ее от ударов по международной энергетической инфраструктуре. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, киевский режим демонстрирует постоянную склонность к терактам против объектов международной энергосистемы.
Принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность таких атак. Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое влияние для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действийсказал Песков
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва не раз обращала внимание Анкары на постоянные попытки Киева атаковать объекты энергетической инфраструктуры, в том числе "Голубой поток" и "Турецкий поток".
Продолжающиеся атаки ВСУ на объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) способны привести к настоящей катастрофе регионального масштаба, отмечал ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев.