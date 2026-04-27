Песков: российские военные определяют меры для реагирования на атаки Киева Песков: российские военные определяют меры в связи с атаками Киева

Москва27 апр Вести.Российские военные определяют меры, которые необходимо предпринимать в связи с атаками Киева на регионы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это прерогатива наших специальных служб, прежде всего, военных подчеркнул он

Военные службы определяют источник, географию угрозы и "те меры, которые нужно принимать в этой связи", сказал Песков журналистам.

Он добавил, что президент "постоянно, несколько раз в сутки" получает сводки о всех происшествиях, связанных с атаками и о развитии обстановки.

Представитель Кремля также перенаправил вопрос о том, откуда запускались дроны ВСУ при атаке на Урал, в МО РФ.