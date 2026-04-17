Москва17 апрВести.Россия остается открытой к тому, чтобы принять обогащенный уран из Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова сыграть роль в решении вопроса иранского обогащенного урана таким образом, чтобы это было приемлемо для Ирана.
Журналисты задали Дмитрию Пескову вопрос о том, была ли официальная реакция сторон на это предложение.
Это предложение сейчас не на стадии переговоров, насколько мы понимаем. Российская сторона к этому открыта, это неоднократно повторял президент РФ Владимир Путинсказал Песков журналистам
Как сообщает агентство Reuters, на прошедших в минувшие выходные переговорах США предложили приостановить всю ядерную деятельность Ирана на 20 лет. По словам источников, знакомых с предложениями, Тегеран предложил приостановить ее на три-пять лет.
Иран потребовал отмены международных санкций в отношении него, а Вашингтон настаивал на вывозе из Ирана всего высокообогащенного урана. Два иранских источника сообщили Reuters о признаках компромисса по запасам урана, при этом Тегеран рассматривает возможность вывоза части запасов из страны.
В четверг Трамп заявил журналистам, что Иран согласился "вернуть нам ядерную пыль", однако иранское государственное СМИ опровергло это утверждение, подчеркнув сохраняющиеся разногласия.