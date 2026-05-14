Песков: социальные лифты и кадровые программы в РФ работают

Песков: социальные лифты в России работают Песков: социальные лифты и кадровые программы в РФ работают

Москва14 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают.

В среду генерал-майор, Герой России и участник программы "Время героев" Александр Шуваев был назначен врио губернатора Брянской области.

Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров сказал Песков журналистам



Он обратил особое внимание на программы по совершенствованию навыков участников СВО, но уточнил, что "все назначения не могут ограничиваться только ими".

Шуваев займется развитием региона с присущими ему энергией, решительностью и уверенностью, говорил ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе, участник программы "Время героев" Артем Жога.