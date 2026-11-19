Москва19 нояВести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали проведение гуманитарной операции в Константиновке. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.
Корреспондент уточнила, был ли разговор у двух лидеров на саммите АТЭС в Китае по вопросу организации гуманитарной миссии в Константиновке.
Неткратко ответил Песков на вопрос
Инициативу проведения гуманитарной миссии в Константиновке выдвинул президент РФ Владимир Путин 12 ноября на встрече в Кремле с переговорщиками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.