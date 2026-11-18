Ушаков: приветствуем помощь любых сторонников гуманитарных акций, как в Алешках

РФ приветствует помощь всех сторонников гуманитарных миссий, заявил Ушаков Ушаков: приветствуем помощь любых сторонников гуманитарных акций, как в Алешках

Москва18 ноя Вести.Россия приветствует помощь любых сторонников гуманитарных инициатив, как в Алешках. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Он напомнил, что российская сторона уже передала слова благодарности первой леди США Мелании Трамп и членам ее команды за участие в организации гуманитарной акции в Алешках. Ушаков напомнил, что президент России Владимир Путин предложил провести еще одну подобную инициативу в Константиновке.

И помощь любых сторонников проведения такой встречи, такой гуманитарной акции будет приветствоваться подчеркнул помощник президента РФ

Отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждать инициативу с президентом США Дональдом Трампом, Ушаков отметил, что в повестке предстоящих контактов - множество вопросов.

Помощник российского лидера также рассказал, что у Путина и Трампа будет полноценный разговор вне зависимости от места общения.