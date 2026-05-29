Москва29 мая Вести.Представители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), приминающие участие в саммите в Астане, провели долгую беседу за неформальным обедом, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ИС "Вести".

Песков сообщил, что президент России Владимир Путин вчера на полях саммита успел переговорить с белорусским лидером Александром Лукашенко. Они кратко обменялись мнениями по поводу Армении и ее участию в деятельности организации.

В то же время за неформальным обедом они имели возможность все вместе очень хорошо поговорить. Это было достаточно долгое общение сказал пресс-секретарь российского лидера

Саммит ЕАЭС продолжится в пятницу.