Песков: визит Путина на "Валдай" и полигон Чебаркульский - части одного целого

Песков: визит Путина на "Валдай" и учения под Челябинском – части одного целого Песков: визит Путина на "Валдай" и полигон Чебаркульский - части одного целого

Москва4 окт Вести.Визит президента РФ Владимира Путина пленарную сессию XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" и учения под Челябинском — части одного целого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Песков назвал правильным возможное сопоставление этих двух визитов.

И правильно сделают, потому что это все части единого целого сказал официальный представитель Кремля

1 октября, на следующий день после заседания клуба "Валдай", российский лидер отправился на военные учения на полигоне Чебаркульский. На полигоне Путин проинспектировал ход активной фазы масштабных стратегических учений "Центр-2026".