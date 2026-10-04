Москва4 октВести.Визит президента РФ Владимира Путина пленарную сессию XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" и учения под Челябинском — части одного целого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Песков назвал правильным возможное сопоставление этих двух визитов.
И правильно сделают, потому что это все части единого целогосказал официальный представитель Кремля
1 октября, на следующий день после заседания клуба "Валдай", российский лидер отправился на военные учения на полигоне Чебаркульский. На полигоне Путин проинспектировал ход активной фазы масштабных стратегических учений "Центр-2026".