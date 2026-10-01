Песков заявил, что все сказанное Путиным в Мюнхенской речи оказалось правдой

Песков: все сказанное Путиным в Мюнхенской речи оказалось правдой Песков заявил, что все сказанное Путиным в Мюнхенской речи оказалось правдой

Москва1 окт Вести.Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина на Западе по большей части восприняли конфронтационнно, но она таковой не была, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отметил, что все, сказанное тогда президентом РФ, оказалось правдой.

Давайте вспомним Мюнхенскую речь Путина, которую тоже все восприняли в большинстве на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была сказал Песков

официальный представитель Кремля указал, что российский лидер, наоборот, говорил о желании взаимодействия, об открытости России для диалога, отмечая при этом "те противоречия растущие и те предпосылки конфронтации, которые он видит". И все, о чем глава государства говорил во время этого выступления оказалось правдой, подчеркнул Песков.

Все, о чем говорил президент, оказалось правдой сказал Песков

Свою речь Путин произнес на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.