Песков зачитал выражения из подаренной премьером Индии Путину книги Песков зачитал выражения из книги "Тируккурал", подаренной Путину

Москва13 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков зачитал несколько выражений и подзаголовков из подаренной российскому лидеру Владимиру Путину памятнику тамильской литературы "Тируккурал". Песков показал книгу Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Благословение иметь хорошего спутника жизни, потомство, любовь, гостеприимство. Нежелание чужой жены – тоже есть. Воздержание от пустословия зачитал Песков

Пресс-секретарь президента отметил, что "это вот такой предвыборный лозунг".

Ранее сообщалось, что на встрече в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил Путину памятник тамильской литературы, сборник стихотворных афоризмов "Тируккурал", переведенный на русский язык.