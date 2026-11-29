Петербуржец опоздал на рейс в Ханой из-за проблем в написании имени в паспорте

Петербуржец опоздал на самолет во Вьетнаме из-за написания имени в паспорте Петербуржец опоздал на рейс в Ханой из-за проблем в написании имени в паспорте

Москва29 ноя Вести.Житель Санкт-Петербурга опоздал на самолет из Фукуока в Ханой во Вьетнаме из-за проблемы с переводом имени в загранпаспорте. Об этом сообщает Baza.

27-летний Семен столкнулся с проблемой в разнице написания его имени в билете и загранпаспорте.

В загранпаспорте имя было указано как SEMEN, а в билете было – SEMYON.

При регистрации сотрудница долго не могла найти его в базе, пока не заметила несовпадение имени в билете и паспорте. Пассажира отправили к представителям авиакомпании, где ему пришлось заполнить документы на изменение данных и заплатить комиссию за замену двух букв отмечается в сообщении

Когда пассажир вернулся к стойке регистрации. До окончания посадки оставалось несколько минут. Семен опоздал на самолет.