Москва29 нояВести.Житель Санкт-Петербурга опоздал на самолет из Фукуока в Ханой во Вьетнаме из-за проблемы с переводом имени в загранпаспорте. Об этом сообщает Baza.
27-летний Семен столкнулся с проблемой в разнице написания его имени в билете и загранпаспорте.
В загранпаспорте имя было указано как SEMEN, а в билете было – SEMYON.
При регистрации сотрудница долго не могла найти его в базе, пока не заметила несовпадение имени в билете и паспорте. Пассажира отправили к представителям авиакомпании, где ему пришлось заполнить документы на изменение данных и заплатить комиссию за замену двух буквотмечается в сообщении
Когда пассажир вернулся к стойке регистрации. До окончания посадки оставалось несколько минут. Семен опоздал на самолет.