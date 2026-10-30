Москва30 окт Вести.Специальная комиссия предварительно признала нецелесообразными модернизацию и ремонт тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144.2 "Петр Великий". Об этом сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев агентству ТАСС в кулуарах Всероссийского форума "330 лет российскому флоту".

Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено - крейсер восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа сказал он

При этом глава ДПФ считает, что при наличии возможности "Петр Великий" все же следовало бы модернизировать. Он отметил, что тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан" относятся к числу наиболее удачных проектов в истории советского и мирового кораблестроения. По его оценке, на сегодняшний день лучше таких кораблей нет, а из атомных крейсеров у России остается только "Адмирал Нахимов".

"Петр Великий" является флагманом Северного флота и единственным действующим атомным крейсером проекта 1144 "Орлан". Это самый мощный ударный надводный корабль в составе Военно-морского флота (ВМФ) России и самый тяжелый в мире среди неавианесущих кораблей.