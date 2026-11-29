Певец Гачник связал сложности с концертами в Словении с пророссийской позицией Певец Гачник: в Словении боятся заказывать его концерты из-за поддержки РФ

Москва29 ноя Вести.Словенские организаторы концертов начали с осторожностью относиться к сотрудничеству с певцом Сашо Гачником — сам он связывает это со своей пророссийской позицией, о чем рассказал в интервью ТАСС.

Люди, которые всегда меня поддерживали, то есть заказывали мои концерты, сейчас как-то немного с осторожностью к этому относятся, поскольку идет, понятно, очень сильная пропаганда, и многие боятся остаться без финансирования сказал исполнитель

Из-за трудностей на родине Гачник, по его словам, решил сделать ставку на русскоязычную аудиторию. Претензий от словенских властей он пока не получал: "Пока, к счастью, до такого уровня не дошло, поскольку я ничего такого не делаю, кроме того, что рассказываю правду".

Певец убежден, что творчество должно напоминать людям о готовности рисковать ради других. "Мало таких, кто готов рискнуть своим удобством для общего блага. Я считаю, что как раз творчеством в том числе нужно напоминать, что все-таки рисковать иногда, даже жизнью, для общего блага очень важно", — отметил он.

Ранее Гачник говорил, что хотел бы получить российское гражданство, если такая возможность появится.