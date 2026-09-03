Певец Васюта рассказал о возможной причине смерти Белоусова Певец Васюта: конфликт с бандитами мог довести Белоусова до инсульта

Москва3 сен Вести.Причиной смерти певца Жени Белоусова, известного по хиту "Девочка моя, синеглазая", мог стать сильный стресс после конфликта с криминальными кругами. Об этом заявил лидер группы "Сладкий сон" Сергей Васюта изданию NEWS.ru.

Женя Белоусов полез в водочный бизнес, связался с бандитами. Они его стали прессовать, возник огромный стресс - в итоге инсульт и смерть сказал он

Он также отметил, что в то время артистам становилось все сложнее попадать в телеэфиры и радиоротацию без денег. По словам Васюты, за продвижение песен на радио и телевидении начали требовать взятки, и исполнителям приходилось платить редакторам, чтобы их композиции звучали в эфире.

Васюта добавил, что сам отказался участвовать в такой системе. Белоусов же, по его словам, хотел сохранить популярность и оставаться на вершине славы, поэтому попытался заработать в бизнесе. Музыкант считает, что это решение в итоге закончилось для певца трагически.