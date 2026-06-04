Певица Дара ответила Киркорову после слов о помощи Болгарии на "Евровидении" Певица Дара: к написанию песни "Bangaranga" Киркоров не причастен

Москва4 июн Вести.Болгарская певица Дара, ставшая в этом году победительницей на конкурсе "Евровидение", опровергла участие российского артиста Филиппа Киркорова в создании ее песни для конкурса. Так она отреагировала в своих соцсетях на слова исполнителя о причастности к ее успеху, пишет KP.RU.

Дара уточнила, что ее хит "Bangaranga" написан на сонграйтинг-кэмпе в 2023 году в Софии.

Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд заявила вокалистка

Ранее Киркоров сообщил, что имеет отношение к участию Дары в конкурсе и подчеркнул, что занимался ее продвижением. Также Киркоров решил привлечь инвесторов, чтобы финансово поддержать участие артистки в песенном соревновании.