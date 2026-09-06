Певица МакSим необычно обыграла свой главный хит в ролике ГАИ Белоруссии Певица МакSим призвала пешеходов в Белоруссии носить фликеры вдоль ночных дорог

Москва6 сен Вести.Российская певица МакSим призвала жителей Белоруссии носить светоотражающие элементы, если они идут "вдоль ночных дорог". Ролик с отсылкой к хиту артистки "Знаешь ли ты" в соцсетях опубликовала Госавтоинспекция Гродненской области.

Видео начинается с обращения сотрудника ГАИ к пешеходам. Он предложил тем, кто не хочет прислушиваться к сотрудникам Госавтоинспекции, послушать певицу.

Дорогие гродненцы и белорусы, если вы идете вдоль ночных дорог, не забывайте брать с собой фликер сказала MaкSим

Фраза "вдоль ночных дорог" отсылает к песне "Знаешь ли ты" - одному из самых известных хитов исполнительницы. Композиция вошла в дебютный альбом МакSим "Трудный возраст", выпущенный в 2006 году.

Пользователи соцсетей оценили необычный способ напомнить о безопасности пешеходов. Ролик набрал несколько тысяч отметок "нравится" и сотни комментариев.