Певица Наргиз назвала своей родиной США, а не Узбекистан Наргиз Закирова: Узбекистан меня предал, моя родина — США

Москва21 сен Вести.Певица Наргиз Закирова заявила, что считает своей настоящей родиной США, поскольку Узбекистан, где родилась исполнительница, ее "предал". Видеофрагмент беседы с артисткой опубликовал Telegram‑канал "Хуже и не скажешь".

По словам Наргиз, она чувствует себя преданной родственниками. При этом в Узбекистане живет много людей, к которым певица испытывает теплые чувства.

И как я считала, что моя родина — это Соединенные Штаты Америки, так я считаю, как бы кому ни нравилось. Потому что родина — это обоюдная любовь сказала она

После начала СВО на Украине Наргиз раскритиковала действия российских властей и переехала в Узбекистан. После этого ей закрыли въезд в РФ на 50 лет.

В феврале 2024 года артистка рассказала, что покинула Узбекистан, поскольку сочла эту страну неблагонадежной.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ей больно за певицу Наргиз.