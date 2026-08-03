Постелившая коврик с флагом России мигрантка вернется на родину Гражданка Узбекистана, постелившая коврик с флагом России, вернется на родину

Москва3 авг Вести.Трудовая мигрантка из Узбекистана, которая постелила в квартире в Нижегородской области коврик с изображением флага России, вернется на свою родину. Информация об этом размещена в Telegram-канале Агентства миграции республики.

Ранее в соцсетях появилось видео рейда российских правоохранителей в Нижегородской области. Судя по этим кадрам, в квартире гражданки Узбекистана был замечен коврик с флагом РФ. По информации из соцсетей, девушка объяснила, что купила коврик на местном рынке, не придав значения изображению. По данным РИА Новости, в отношении иностранки рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Надругательство над государственным флагом Российской Федерации".

В Агентстве миграции Узбекистана рассказали, что за счет средств миграционного фонда для женщины оформлен билет на авиарейс в Узбекистан.

Ее возвращение на родину запланировано на шестое августа сказано в публикации

В заявлении говорится, что представительство агентства в РФ и генконсульство Узбекистана в Казани вместе с российскими органами принимают меры для выяснения обстоятельств произошедшего, "а также для защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана".