Певица Нюша вернула себе имя Анна ради освобождения от псевдонима

Певица Нюша заявила о смене имени Певица Нюша вернула себе имя Анна ради освобождения от псевдонима

Москва19 окт Вести.Певица Нюша, ранее известная как Анна Шурочкина, вернула свое оригинальное имя в паспорте.

Об этом сообщает издание "Звездач".

По ее словам, это решение было связано с желанием освободить личное пространство от сценической жизни.

Можете меня поздравить. Так, чтобы обращаться, теперь придется переучиваться сказала артистка

Она отметила, что имя Анна отражает ее как человека, который может жить повседневной жизнью, не соотнося себя с музыкой.

Ранее Нюша призналась, что задумывалась о возвращении к имени Анна через годы после его официальной замены.