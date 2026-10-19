Москва19 октВести.Певица Нюша, ранее известная как Анна Шурочкина, вернула свое оригинальное имя в паспорте.
Об этом сообщает издание "Звездач".
По ее словам, это решение было связано с желанием освободить личное пространство от сценической жизни.
Можете меня поздравить. Так, чтобы обращаться, теперь придется переучиватьсясказала артистка
Она отметила, что имя Анна отражает ее как человека, который может жить повседневной жизнью, не соотнося себя с музыкой.
Ранее Нюша призналась, что задумывалась о возвращении к имени Анна через годы после его официальной замены.