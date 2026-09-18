Певица Ольга Тира рассказала о травле после поездки в Санкт-Петербург Певицу Ольгу Тиру атаковали в соцсетях из-за поездки в Россию

Москва18 сен Вести.Заслуженная артистка Молдавии Ольга Тира заявила о травле в социальных сетях после поездки с сыном в Санкт-Петербург. Певица отметила, что не намерена бояться нападок.

Ранее Тира опубликовала в Facebook (запрещен в РФ как экстремистский) фотографии и видео из Санкт-Петербурга, куда приехала вместе с сыном навестить бабушку. После этого, по словам артистки, в комментариях в ее адрес стали появляться оскорбления и требования лишить ее гражданства.

Тира записала видеообращение, в котором осудила авторов негативных комментариев.

Вы серьезно, ребята? Вы правда думаете, что человек, который проживает свою жизнь, создает что-то, работает, воспитывает детей, любит, ошибается, учит – в общем проживает свою жизнь и идет своим путем, должен бояться вас? Нет. Не дождетесь! заявила певица

Она добавила, что допускала появление подобных комментариев, однако не ожидала такого количества агрессии. По словам Тиры, особенно показательно, что многие из критиков скрываются за анонимными аккаунтами.

Поклонники артистки в комментариях поддержали ее, отметив, что семейная поездка не должна становиться поводом для агрессивных политических нападок.

Ольга Тира родилась в 1988 году в Потсдаме, в семье советского военного, а детство провела в молдавском Кагуле. Певица начала выступать еще в подростковом возрасте, а в 2006 году выпустила дебютный альбом. Наибольшую известность Тира получила в 2010 году, когда вместе с группой SunStroke Project представила Молдавию на конкурсе "Евровидение" в Норвегии. С песней Run Away они заняли 22-е место в финале. В 2020 году Тире было присвоено звание заслуженной артистки Молдавии.