Москва23 ноя Вести.Пик геомагнитного возмущения - момент, когда колебания магнитного поля Земли достигают максимальной интенсивности во время магнитной бури, - ожидается вечером в понедельник, 23 ноября. Информацию об этом предоставили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

23 ноября (понедельник) - возмущения от прихода к Земле слабого выброса плазмы, покинувшего Солнце еще 19 ноября говорится в материале

Согласно сообщению лаборатории, возмущения должны быть короткие (три-шесть часов) с пиком примерно в 18 часов по московскому времени.

Ученые также рассказали, что 27 и 28 ноября ожидается двухдневное возмущение магнитосферы.