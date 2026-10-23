Пикин: около трети мировой нефтепереработки приходится на дизельное топливо Пикин объяснил, почему в мире потребляют больше дизеля, чем бензина

Москва23 окт Вести.Дизельное топливо по-настоящему стало одним из основных продуктов мировой нефтепереработки. Это связано в том числе с высоким спросом со стороны коммерческого транспорта и других видов техники. Об этом ИС "Вести" рассказал член Общественного совета при Министерстве энергетики РФ, член Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер" Сергей Пикин.

По его словам, в сегменте легковых автомобилей более распространен бензин, однако он не определяет общую структуру потребления дизеля.

Изначально исторически так получилось, что дизеля в мире продается больше. Это такой основной экспортный товар по нефтепереработке. Примерно треть от всей нефтепереработки в мире – это дизельное топливо … Действительно, в легковом транспорте бензина больше. Но есть же коммерческий транспорт, есть даже просто газонокосилка, которая часто бывает именно на дизеле... Поэтому с точки зрения объема потребления легковой транспорт не занимает доминирующую роль в потреблении дизеля, а бензин занимает. Но так как наши экспортеры были ориентированы на продажу именно дизельного топлива, то НПЗ, когда перестраивались, тоже были ориентированы на это пояснил Пикин

Ранее сообщалось, что цены на бензин упали в 53 регионах страны за последнюю неделю.