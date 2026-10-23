Пикин: перепроизводство бензина в России не превышало 10% от потребления Пикин объяснил, почему в России возник дефицит бензина после остановки НПЗ

Москва23 окт Вести.Дефицит бензина в России возник после остановки части нефтеперерабатывающих заводов на фоне небольшого запаса избыточного производства - для насыщения рынка власти смягчили экологические требования к топливу и ввели меры поддержки импорта. Об этом ИС "Вести" заявил член Общественного совета при Министерстве энергетики РФ, член Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер" Сергей Пикин.

Дело в том, что у нас перепроизводство бензина очень маленькое, то есть там оно буквально было не больше 10% от общего потребления. Поэтому, когда часть НПЗ перестали работать, перепроизводство ушло, и у нас образовался дефицит... То, что можно сделать, уже делается, снижение экологических требований, чтобы можно было больше выпускать бензина, например. Да, "Евро-2", "Евро-3", но зато в большем количестве. Импорт, безусловно, какие-то субсидии для производителей-импортеров, которые тоже сейчас появились с лета этого года, тоже позволяет нивелировать как раз в стоимости. Все эти меры потихонечку насыщают рынок рассказал Пикин

Он также объяснил, почему в мире потребляют больше дизеля, чем бензина.