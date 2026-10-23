Пикин: строительство новых НПЗ займет много лет и не решит проблему сейчас Пикин: строительство новых НПЗ не поможет быстро решить дефицит топлива

Москва23 окт Вести.Строительство новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) не позволит быстро решить проблему с обеспечением топливом. В ближайшей перспективе важнее вернуть ситуацию на рынке к показателям начала года.

Об этом рассказал ИС "Вести" член Общественного совета при Министерстве энергетики РФ, член Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер" Сергей Пикин.

По его словам, для стабилизации рынка необходимо восстановить прежний баланс производства и потребления топлива.

Строить новые НПЗ – это вопрос много-много-много лет. Поэтому скорее все-таки мы исходим из того, что нужно отрегулировать так, что было как-то примерно так же, как было в начале года, например. Если ситуация будет примерно такая же, то все само собой наладится. Были предложения по строительству НПЗ, но, может быть, сейчас что-то будет пересмотрено, там идет речь о том, чтобы малые НПЗ делать, например, в регионах локальные, которые могут там конкретные регионы топливом. Тоже возможная ситуация. Но это такое решение на будущее, это не про сегодня, не про завтра подчеркнул он

Пикин также назвал причину того, почему в России возник дефицит бензина после остановки НПЗ.