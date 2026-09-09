Москва9 сен Вести.Рыночное ценообразование не позволяло проводить качественное прогнозирование на рынке нефтепродуктов, чтобы превентивно реагировать на изменения спроса и предложения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В отрасли всегда было рыночное ценообразование, и считалось, что рынок так или иначе сам выправит. И только когда рынок что-то не управлял, правительство приступало к ручному регулированию: ограничивало экспорт, какие-то меры вводило. Но все это было в таком режиме, когда не было так сложно, как сейчас объяснил Пикин

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак призвал повысить качество прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов для превентивного реагирования на изменения спроса и предложения. Также он поручил активизировать работу по проработке ценового соглашения между Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой с одной стороны и независимыми автозаправками и малыми нефтеперерабатывающими заводами с другой.