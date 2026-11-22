Москва22 ноя Вести.Бывшему пилоту авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Белов, который успешно посадил самолет Airbus A320 со 167 пассажирами в пшеничное поле под Новосибирском, предъявлено новое обвинение – в создании угрозы для детей, пишет Mash.

По информации канала, следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР вменили Белову перевозку детей младше шести лет с нарушением требований безопасности.

По версии следствия, пилот знал о неисправностях борта, но решил лететь до Новосибирска. Тогда экипажу пришлось приземлить лайнер с пассажирами прямо в поле. На борту находились 16 маленьких детей, включая двух младенцев говорится в публикации

По словам пилота, ему пришлось уволиться из "Уральских авиалиний" по собственному желанию. С тех пор его не берут на работу ни в одну российскую авиакомпанию.

При этом бывший работодатель выставил летчику новый счет – за охрану самолета, выплаты пассажирам, топливо и другие расходы. Белов утверждает, что авиакомпания уже получила компенсацию больше стоимости лайнера, но продолжает выставлять ему счета. Ни один из пассажиров жалоб на пилота не подавал.

Сейчас Сергей Белов вынужден работать курьером и таксистом.