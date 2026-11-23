Посадившему самолет в поле под Новосибирском пилоту изменили статью обвинения Следствие изменило обвинение пилоту, посадившему борт в поле под Новосибирском

Москва23 ноя Вести.Бывший пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, совершивший аварийную посадку под Новосибирском в 2023 году, стал фигурантом дела по другой уголовной статье, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, летчику предъявлено новое обвинение. До этого Белова обвиняли по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"), однако из-за скорого истечения срока давности дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет").

Отмечается, что среди находившихся в самолете 16 несовершеннолетних были два младенца.

Инцидент с Airbus A320, выполнявшим рейс по маршруту Сочи — Омск, произошел в сентябре 2023 года. Из-за критического дефицита топлива, ответственность за который следствие возлагает на Белова, борт приземлился на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. Все 161 пассажир и шесть членов экипажа не пострадали.

После приземления в "неприспособленном месте" у воздушного судна обнаружили повреждения около 20 деталей, среди них – створки шасси за 12,1 млн рублей, семь лопастей двигателя стоимостью 7,2 млн рублей и четыре колеса по 3,2 млн рублей.

Согласно сведениям СМИ, сумма исковых требований к пилоту достигла 127 млн рублей.

Адвокаты Белова не согласны с оценкой ущерба и выводами экспертизы.

Год назад суд в Омске отправил материалы дела обратно прокурору для исправления нарушений, и вышестоящие инстанции поддержали это решение. По утверждению пилота, "Уральские авиалинии" отказались от имущественных претензий, а страховая компенсация перевозчика более чем в десять раз превысила рассчитанный следствием ущерб. Белов больше не работает в авиакомпании.