Пилота осудили по делу о крушении самолета с россиянами в Афганистане

Пилоту вынесли приговор по делу о крушении самолета с россиянами в Афганистане Пилота осудили по делу о крушении самолета с россиянами в Афганистане

Москва16 ноя Вести.Суд вынес приговор командиру экипажа самолета Falcon 10 по делу о гибели двух человек при крушении воздушного судна. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупного ущерба и смерть двух лиц.

Приговором суда пилоту назначено наказание в виде трех лет принудительных работ с лишением права управлять воздушными судами сроком на два года говорится в сообщении

Установлено, что 20 января 2024 года во время полета из Паттайи в Москву при совершении вынужденной посадки в горах Афганистана самолет упал и полностью разрушился. В результате погибли два пассажира, второй пилот и еще один пассажир получили тяжелые травмы.

Фигурант свою вину признал полностью и просил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, добавили в СК.