Москва27 ноя Вести.Сокращение зарубежного проката пошло на пользу российскому кинематографу. Об этом заявил глава совета директоров киностудии "Ленфильм" Борис Пиотровский в интервью РБК.

Если совсем говорить по-честному, то, конечно, нам это идет в плюс. Это открывает перед нами возможности для кинопроизводства более широкие сказал он

Пиотровский отметил, что, как и в других сферах после введения ограничений, в России появились новые направления для развития, а также был освоен выпуск продукции, которая оказалась востребованной.

При этом глава "Ленфильма" подчеркнул, что российское кино не намерено отказываться от ориентира на мировые стандарты. Он считает, что, несмотря на искусственно созданные ограничения, которые во многих случаях не работают, отечественные фильмы и особенно сериалы продолжают соответствовать высоким международным требованиям.

Ранее сообщалось, что Госдума может принять законопроект о квотах на показ иностранного кино до конца года. Документ предусматривает компенсационный платеж за выдачу прокатного удостоверения: 5 млн рублей - для зарубежного игрового фильма и 3 млн рублей - для анимационного.