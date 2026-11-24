Москва24 ноя Вести.В Еврейском музее и центре толерантности в Москве совместно с Эрмитажем была открыта выставка "Рембрандт. Начало". Об уникальности данной экспозиции ИС "Вести" рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

37 гравюры прекрасно освещены, стоят только номера, нет никаких этикеток, которые отвлекают человека от того, чтобы смотреть. Но есть книжечка, в которой все написано. Это блестящий пример того, как должно быть сегодня в музейном мире. И это тоже важная часть того, что сейчас происходит сказал он

Выставка собрана вокруг работ, которые Рембрандт создал в начале творческого пути.

Рембрандт писал в еврейском квартале, в гетто, и его все персонажи - это жители гетто. Может, мало кто об этом знает, но это так. И более того, на каком-то этапе он переехал в гетто, потому что там все его персонажи. Это первая выставка называется "Начало". Тут есть несколько работ Рембрандта, в которых он подводит и как бы начинает ту череду своих картин, которые являются уже его великими шедеврами, узнаваемыми во всем мире добавил гендиректор Еврейского музея, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода

Выставка продлится с 25 ноября 2026 года до 21 марта 2027 года.