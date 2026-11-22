Писатель Альберт Иванов будет похоронен на Хованском кладбище в Москве Альберта Иванова хотят похоронить на Хованском кладбище в Москве

Москва22 ноя Вести.Писателя и сценариста Альберта Иванова похоронят, предположительно, на Хованском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью писателя.

После того как простимся с ним, его похоронят на Хованском кладбище, Союз писателей России ведет переговоры, но, скорее всего, там говорится в сообщении

Альберт Иванов умер 21 ноября, ему было 88 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем

Иванов – автор книги "Приключения Хомы и Суслика и другие сказки", по которой был снят мультфильм. По сценариям Альберта Иванова были также сняты мультфильмы "Веселая карусель", "Крылья, ноги и хвосты", "Хитрая ворона" и многие другие. Он выступал автором сценария для художественных фильмов "Семь стариков и одна девушка", "Свистать всех наверх!", "Три дня в Москве", и "Поговорим, брат...".