Москва14 ноя Вести.Нейроимпланты - устройства, взаимодействующие с нервной системой для записи, стимуляции или замещения нейронной активности, - могут стать частью повседневной жизни людей в ближайшие 10 лет. Такое мнение выразил писатель-фантаст и президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики Чэнь Цюфань в комментарии РИА Новости во время симпозиума "Создавая будущее".

Журналисты спросили у него, какие, по его мнению, технологии, которые сегодня кажутся фантастикой, могут войти в повседневную жизнь в ближайшие 10 лет.

Я думаю ​​​... нейроимпланты ответил китайский писатель

Чэнь Цюфань полагает, что люди будут пользоваться "мозговыми волнами" для управления вещами.

Ранее младший научный сотрудник Кьяра Макиевская сообщала ИС "Вести", что в Лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфесов Института ИИ МГУ имени М.В. Ломоносова создаются нейроимпланты с электродами тоньше человеческого волоса.