Писатель и драматург Радзинский не планирует отмечать 90-летний юбилей

Писатель Радзинский высказался о предстоящем 90-летнем юбилее Писатель и драматург Радзинский не планирует отмечать 90-летний юбилей

Москва21 сен Вести.Российский писатель и драматург Эдвард Радзинский рассказал о планах на предстоящий юбилей. 29 сентября ему исполнится 90 лет.

Радзинский признался Газете.ru, что никогда масштабно не праздновал дни рождения.

Я своих юбилеев не отмечал и не отмечаю. Еще раз благодарю за добрую память сказал писатель

Радзинский родился в 1936 году в Москве. Свою известность в качестве драматурга он получил после спектакля "104 страницы про любовь", поставленного режиссером Анатолием Эфросом в "Ленкоме".

Писатель также являлся автором постановок "Снимается кино", "Беседы с Сократом", "О женщине", "Продолжение Дон-Жуана".