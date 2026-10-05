Москва5 окт Вести.В связи с прибытием на отдых более 5 тыс. военнослужащих ВМС США полиция таиландской провинции Пхукет перешла на усиленный режим службы, сообщает ТАСС. Усиление будет действовать с 4 по 9 октября.

Мы объединяем ресурсы всех ведомств, чтобы обеспечить охрану правопорядка и создать безопасные условия как для местных жителей и туристов, так и для прибывающего контингента, говорится в заявлении регионального управления полиции

Как пояснил командующий пхукетской полицией Сурачай Суксай, в провинции развернут оперативный центр, объединивший под руководством местных властей сотрудников туристической и иммиграционной полиции, а также таиландских ВМС. В обеспечении правопорядка задействованы 150 офицеров.

Авианосец USS George H. W. Bush и эсминец USS Delbert D. Black ВМС США с почти 5 тыс. человек команды прибыли на Пхукет 4 октября. Таиландские власти обратили внимание американской стороны на необходимость строгого соблюдения матросами и офицерами законов королевства.

Также 4 октября на Пхукете за нелегальную трудовую деятельность был задержан российский гражданин.