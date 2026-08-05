Москва5 авгВести.Украинские граждане в 2014 году были согласны отдать Донецк и Луганск, чтобы конфликт не набирал обороты.
Таким мнением поделился пленный украинский военнослужащий Александр Борщук в разговоре с ТАСС.
[Были разговоры:] пусть отдают Донецк и Луганск, главное - войны не будет. Мы (граждане Украины – прим. ред.) бы согласились на 100%сказал пленный
Ранее украинский солдат Юрий Марьян, взятый в плен в Константиновке, поблагодарил за спасение российских военных четвертой бригады Южной группировки войск.