Пленный боец ВСУ: украинцы в 2014 году были готовы отдать Донецк и Луганск

Пленный боец ВСУ рассказал о согласии украинцев отдать Донецк и Луганск Пленный боец ВСУ: украинцы в 2014 году были готовы отдать Донецк и Луганск

Москва5 авг Вести.Украинские граждане в 2014 году были согласны отдать Донецк и Луганск, чтобы конфликт не набирал обороты.

Таким мнением поделился пленный украинский военнослужащий Александр Борщук в разговоре с ТАСС.

[Были разговоры:] пусть отдают Донецк и Луганск, главное - войны не будет. Мы (граждане Украины – прим. ред.) бы согласились на 100% сказал пленный

Ранее украинский солдат Юрий Марьян, взятый в плен в Константиновке, поблагодарил за спасение российских военных четвертой бригады Южной группировки войск.