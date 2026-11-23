В Вене готовы предоставить место для переговоров по Украине с участием РФ и ЕС

Площадку для переговоров по Украине готовы предоставить в Австрии В Вене готовы предоставить место для переговоров по Украине с участием РФ и ЕС

Москва23 ноя Вести.Австрия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта и безопасности с возможным участием в том числе России и Европы. Об этом заявил представитель МИД страны Клеменс Мантль.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил в Шэньчжэне, что Москве необходимо понимать, с чем Европа готова идти на переговоры​​​. По его словам, Россия по дипломатическим каналам пригласила европейцев приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию на Украине.

После этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что готов к обсуждению, но поставил условие по месту переговоров. Он предложил выбрать для диалога нейтральную площадку.

Австрия, разумеется, готова предоставить площадку для подобных встреч и переговоров цитирует Мантля РИА Новости

При этом РФ скептически относится к возможности проведения переговоров в Вене. Ранее российский МИД заявлял, что столица Австрии утратила реноме авторитетной международной площадки.