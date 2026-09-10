По делу о препятствии следователю заочно арестована жена иноагента Гозмана Жена иноагента Гозмана заочно арестована по делу о препятствии следователю

Москва10 сен Вести.В Москве Лефортовский суд заочно арестовал жену политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом). Доктор психологических наук, заведующая кафедрой факультета психологии МГУ Марина Егорова обвиняется в препятствии работе следствия. Об этом со ссылкой на электронную базу данных суда передает ТАСС.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Егоровой М. С., обвиняемой по ч. 2 ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования расследованию дела), удовлетворено говорится в материалах суда

По данным правоохранительных органов, Егорову арестовали на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции в РФ.

27 сентября 2024 года СК возбудил в отношении Марины Егоровой дело о контрабанде. 4 октября суд вынес решение о домашнем аресте. В постановлении суда говорится, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы был задержан водитель автомобиля "Мерседес", везший вещи семьи Гозмана и Егоровой. Разрешение на вывоз необходимо было получить у Минкультуры России. Адвокат уточнил, что речь идет о нескольких десятках изъятых предметов кухонно-бытовой утвари стоимостью более 1 млн рублей. Егорова не признает своей вины.

Суть новых обвинений в отношении жены Гозмана пока не обнародованы.

Известно, что Егорова выехала из России в Израиль, где находится ее муж. 11 июля Гагаринский суд Москвы приговорил его к 8,5 года колонии заочно.