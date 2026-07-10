Москва10 июл Вести.Согласно информации украинской погранслужбы, подозреваемая в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева вернулась в страну в начале июля. Вместе с этим в ведомстве скрыли использование Анастасией Березовской транспорта с европейскими дипломатическими номерами. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политтехнолог Михаил Павлив.

Дипломатический транспорт могли задействовать для прикрытия, указал он.

На суде заявляют, что она [Березовская] вполне спокойно села с ними [кураторами] в машину, куда-то они поехали. И там ее исполнили выстрелом со спины. Только они говорят еще об одной очень интересной подробности, о которой все говорят, скажем так, в тусовочке. Погранслужба украинская сообщила, что [Березовская] первого числа заезжала, но не сообщила, что заезжала она на машине с дипломатическими номерами, европейскими дипломатическими номерами заезжала. Это совершенно точно операция прикрытия. Ее вывезли, чтобы ни бюрократия, ни правоохранительные, европейские [органы] ее не взяли в оборот сказал Павлив

Сотрудник ГУР арестован на два месяца по делу об убийстве Березовской. Также арестован второй подозреваемый в убийстве женщины, покушавшейся на олигарха. Ранее Международная организация уголовной полиции объявила в розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую.